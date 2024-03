Chi si ferma è perduto: in coda 6 squadre in 2 punti

In questo weekend appena trascorso si sono affrontati ben 4 incontri tra compagini che lottano per la salvezza

Analizziamo le squadre coinvolte in questa volata verso la permanenza nella massima serie quando mancano 11 giornate al termine della stagione.

Lecce 25 punti: la buona partenza da parte della compagine allenata da D’Aversa aveva illuso l’intero ambiente giallorosso il quale era speranzoso di trascorrere un finale di stagione non al cardiopalma. Invece ci sarà da soffrire in quanto nel 2024 il Lecce ha battuto solamente la Fiorentina, ribaltando il risultato negli ultimi scampoli di partita. Il club salentino vivrà 6 scontri diretti da qui alla fine del torneo, punti pesanti che varranno praticamente il doppio.

Empoli 25 punti: la banda guidata ora da Nicola, subentrato ad Andreazzoli il quale a sua volta aveva preso il posto di Paolo Zanetti, ha subìto il primo arresto, ieri contro il Cagliari tra le mura amiche, di questa cavalcata vincente che porta la firma del nuovo tecnico. Nicola infatti è ormai diventato un esperto di imprese disperate o quasi, ne sanno qualcosa il Crotone, il Genoa, il Torino e la Salernitana. Il calendario si prospetta tosto, ma gli azzurri sembrano forgiati a dovere dal loro mister.

Udinese 24 punti: sono ben lontani i tempi d’oro di Zaccheroni prima, poi Spalletti e infine Guidolin. Ormai da una decina di anni l’unico obiettivo è una salvezza tranquilla, ma se si gioca troppo con il fuoco si sa che prima o poi c’è il rischio di bruciarsi. La squadra friuliana non retrocede in B da 30 anni, a mister Cioffi, subentrato a Andrea Sottil, spetta il compito non semplice di prolungare la permanenza in A.

Frosinone 24 punti: l’inizio sfavillante indicava il riscatto dell’allenatore Eusebio Di Francesco reduce da esperienze negative con la Sampdoria, il Cagliari e il Verona. Poi con l’anno nuovo vale lo stesso discorso già intrapreso per il Lecce, la sola vittoria contro il Cagliari è un bottino troppo magro. Su Soule, unico giocatore in doppia cifra tra le squadre coinvolte nella salvezza, si aggrappano molto speranze dei gialloblu.

Verona 23 punti: mister Baroni sta compiendo un grande lavoro, il suo gruppo è in salute nonostante sia stata smantellata, per problemi economici, mezza rosa durante il mercato invernale. Una decina di stranieri, sconosciuti ai più, pescati dal dirigente Sogliano per cercare di centrare una salvezza ‘miracolosa’.

Cagliari 23 punti: la garanzia ha un nome e cognome: Claudio Ranieri. Su di lui si poggiano le speranze del popolo sardo. Una squadra che ha la stessa grinta del suo tecnico, un gruppo capace di lottare fino all’ultimo in quasi ogni partita. Una salvezza da dedicare al compianto Gigi Riva, eterna bandiera per i rossoblu.

Sassuolo 20 punti: il cammino dei neroverdi assomiglia per alcuni tratti alla favola del Chievo apparso per la prima volta in A nei primi anni del duemila. Il Sassuolo è salito in serie A una decina di anni fa, ha raggiunto anche l’Europa come il Chievo, ma la sua fiaba sembra essere giunta ai titoli di coda. Solo nel primo anno il club si è salvato per il rotto della cuffia. Sollevato Dionisi dalla panchina la società si è affidata alla cura Ballardini, l’uomo che ha salvato 4 volte il Genoa dalla B, un autentico esperto sul tema salvezza. L’assenza della bandiera Berardi, ieri si è infortunato e starà fuori per parecchio tempo saltando Euro 2024, è una batosta notevole sia a livello tecnico ma anche psicologico. Berardi infatti ha militato solo nel Sassuolo debuttando nell’anno della storica promozione in A.

Salernitana 14 punti: i granata sono quasi spacciati, i cambi in panchina Pippo Inzaghi per Sousa e Liverani per lo stesso Inzaghi non hanno sortito l’effetto desiderato. L’ultimo ad arrendersi però sarà il dirigente Walter Sabatini e sarà un esempio per tutto il gruppo, di questo ne siamo sicuri.

Fonte foto: CalcioLecce.it

Stefano Rizzo