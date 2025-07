Chelsea incoronato campione del mondo

Tempo di lettura 3 minuti

La squadra inglese batte 3-0 il PSG e tocca il cielo conquistando la Coppa del Mondiale per Club FIFA 2025

Al MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey), il Chelsea ha mostrato una prestazione pulita e sontuosa sconfiggendo il Paris Saint-Germain per 3-0. Il match è stato deciso nel primo tempo: Cole Palmer ha sbloccato la partita aprendo le marcature al 22’ e raddoppiando al 30’; a sigillare la vittoria è stato João Pedro al 43’.

Era il giorno che il Paris Saint-Germain attendeva da mesi per coronare una stagione ricca di trofei. La squadra di Luis Enrique sembrava la favorita, dopo aver vinto in questa stagione Champions League, Ligue 1, Coppa di Francia e Trophée des Champions.

I Blues, vincitori della UEFA Conference League 2024-25, hanno dimostrato invece di essere ‘imbattibili’. L’impresa è stata compiuta e hanno scritto una nuova pagina nella storia calcistica, riconquistando il titolo già vinto nel 2021, quando la Coppa del mondo per Club FIFA aveva un formato diverso. Una rivoluzione che ha portato in campo squadre buone, ma fino a questa sera tutto è sembrato noioso, con poco hype e nessuno che ha seguito davvero con passione questa competizione e chi poteva trasformare tutto in uno spettacolo accattivante, dove non sembra più una partita di calcio, ma il Coachella con VAR? Gli americani.

Dimenticate il solito calcio istituzionale, fatto di sobrie cerimonie e inni caratterizzanti. FIFA Club World Cup 2025 vuole essere l’evento sportivo più americano che ci sia: musica, soldi, esagerazione, insomma un Super Bowl chiamato in modo diverso. Pre-show con Laura Pausini e Robbie Williams; Halftime Show con J Balvin, Doja Cat, Tems, Emmanuel Kelly con Chris Martin dei Coldplay. Per chiudere questo Mondiale non potevano mancare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sua moglie Melania, presenti sugli spalti accanto al presidente della Fifa, Gianni Infantino.

Una domenica sportiva da ricordare. Dopo la vittoria a Wimbledon di Sinner, la finale del Mondiale per Club ha visto il trionfo di un altro italiano: l’allenatore Enzo Maresca, che è alla guida del Chelsea da un solo anno, ma sta dimostrando la sua competenza portando nuovamente la società londinese a vincere tornei.

Tornando alla gara, in un secondo tempo senza reti, João Neves (PSG) viene espulso all’84’ e dopo pochissimi minuti il direttore di gara ha posto fine al match. Ci saremmo aspettati lacrime e abbracci, ma a dare spettacolo sono stati spintoni tra i componenti delle due squadre, tradendo lo spirito sportivo e il suo messaggio educativo.

Con questa vittoria, il Chelsea corona un lungo percorso dimostrando di avere carattere e identità. Ballano tutti nel sollevare la coppa, consegnata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accanto a Infantino.

Fonte foto: fifa.com, gazzetta.it, nypost.com

Gaia Melena