Bayer Monaco senza freni 

Tempo di lettura 2 minuti

Il Mondiale per club FIFA 2025 nel suo esordio palesa tutti i dubbi del caso. I tedeschi esagerati vincono contro l’ Auckland City per 10 a 0. Bravura o squilibrio…

A Cincinnati ( USA), il Bayern Monaco come una valanga ha travolto l’Auckalnd City per 10 a 0. La prima, vincitrice del campionato Bundesliga per 34 volte e ben 6 Champions League, solo per citare alcuni dei successi. La seconda già campione dell’Oceania gioca in casa in uno stadio di 3500 posti in piedi ed i calciatori lavorano part-time.

Nell’esordio i tedeschi vanno a segno nel primo tempo 6 volte: Coman fa doppietta segna al sesto e 21esimo minuto, Boey al 18esimo, Olise, anche lui fa bis al 20esimo e al 45+3 del primo tempo e Müller al 45esimo. Nella ripresa la valanga di goal dei tedeschi continua. Musiala segna una tripletta al 67esimo, 73esimo su rigore e all’84esimo e chiude in bellezza di nuovo Müller all’89esimo. Unico evento da sottolineare è che Harry Kane rimane all’asciutto di goal.

La parola che viene in mente in questa prima fase del Mondiale è “squilibrio”. Questo è solo uno dei tanti dubbi di questo nuovo torneo, presenta uno sbilanciamento visibile a tutti gli esperti del settore e non. Chissà come si comporterà l’Auckland city il 20/06 contro il Benfica e il 24/06 contro il gigante Boca Juniors? I media neozelandesi hanno parlato di questi dubbi citando le professioni dei calciatori del club clicca qui ma volendo sottolineare l’impegno e la consapevolezza di essere oggettivamente inferiori.

Avevamo bisogno di questo torneo estivo? Gli unici apparentemente soddisfatti di questo nuovo Mondiale sono gli sponsors e la FIFA. Le tifoserie del mondo hanno già risposto lasciando i biglietti delle gare invenduti e l’audience non sembra essere quello auspicato dagli organizzatori.

Purtroppo vince solo lo show-business, ormai il pallone viene guidato dal ‘dio denaro’ e corre più di questo sport che tanto tempo fa era fatto di attese e passione.

Fonte foto: bavarianfootballworks.com

Silvana Perrini