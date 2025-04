Antonio Conte polemico sull’ambiente “Napoli”

Tempo di lettura 1 minuto

Nella conferenza stampa in vista della gara esterna con il Monza, il tecnico salentino non le manda a dire, come suo solito, e lancia una bordata che sembra avere il sapore di potenziale prossima rottura

Antonio Conte getta acqua sul fuoco sulla corsa scudetto, sottolineando che conquistare una posizione valida per la Champions League, sarebbe già un risultato di grande prestigio e non preventivabile all’inizio. Incalzato però dalle domande sulle possibilità della sua squadra, anche in conseguenza di quelle che erano stare le sue iniziali promesse di un Napoli competitivo, sottolinea, polemicamente, che sono state dette tante cose, ma non sempre mantenute, come la cessione di Kvaratskhelia che, ovviamente, non ha gradito e come biasimarlo? Naturalmente Conte vuole un club vincente e non solo per qualità tecniche, ma anche per mentalità e perdere un calciatore forte e potenzialmente determinante come il georgiano non gli dà certo questa impressione. Comprensibile quindi la bomba che arriva quando afferma: “In questi otto mesi ho capito che qui a Napoli tante cose non si possono fare”. Siamo sicuri che da qui a fine stagione ne sentiremo ancora delle belle e soltanto la ciliegina dello scudetto potrebbe appianare una situazione che sembra avviata verso la separazione.

Fonte foto: spazioj.it

Luigi A. Cerbara