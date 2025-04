Ranking UEFA: l’Italia non avrà la quinta squadra in Champions League

Si dissolve il sogno di ripetere, come nell’edizione in corso, la congrua presenza nella competizione della coppa dalle grandi orecchie e sarà la Spagna, insieme all’irraggiungibile Inghilterra, ad avere uno slot in più

L’eliminazione della Lazio per mano dei norvegesi del Bodø/Glimt (leggi qui) è stata l’ultima goccia di un vaso pieno di delusioni per le squadre italiane impegnate nelle tre competizioni europee. Un’annata frustrante per le formazioni nostrane e il passaggio a vuoto di Atalanta, Juventus e Milan eliminate nei playoff, è sicuramente il boccone più amaro, perché hanno affrontato avversarie assolutamente alla loro portata, in ordine Bruges, PSV e Feyenoord. La Spagna quindi conquista il posto per il quinto club da portare in Champions con un vantaggio incolmabile, nemmeno se Inter e Fiorentina alzassero le rispettive coppe.

Luigi A. Cerbara