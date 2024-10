Altro weekend nero di infortuni in Europa: trema Alisson, stagione finita per Duvan Zapata e Dani Carvajal

Altro weekend nero di infortuni in Europa: trema Alisson, stagione finita per...

Continuano a riempirsi le infermerie in giro per i top campionati europei, si attende l’esito per il portiere del Liverpool, sentenza già arrivata per gli altri due

Non c’è pace per i club europei di calcio. Gli infortuni continuano a falcidiare le squadre, infatti è stato un sabato, quello scorso, da dimenticare. In Inghilterra si teme per il ginocchio di Alisson uscito anzitempo dal campo nel match tra Liverpool e Crystal Palace. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti. A San Siro lacrime amare, invece, quelle di Duvan Zapata. Il colombiano esce a causa di una brutta torsione della gamba dopo aver corso per tutto il match contro l’Inter vista l’inferiorità numerica dei suoi. Oggi sono arrivati gli esami e la durissima sentenza sul suo ginocchio sinistro: lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Saranno necessari 6/7 mesi per il recupero, stagione che può dirsi conclusa. Stesso destino per Dani Carvajal che nella gara contro il Villarreal ha subìto anche lui una triplice rottura: crociato anteriore, collaterale esterno e tendine popliteo del ginocchio destro. Un lungo stop che però il laterale dei blancos sta già affrontando nel modo giusto come testimoniano i suoi canali social. Nonostante l’accaduto il Real Madrid gli ha rinnovato il contratto sino al 2026.

Glauco Dusso