A volte ritornano: Fabio Grosso allenerà il Lione

Aveva militato nella squadra francese da calciatore nelle annate dal 2007 al 2009, adesso siederà sulla panchina per cercare di risollevare il club

Fabio Grosso riparte dalla Ligue 1. Sarà lui il prossimo allenatore del Lione, formazione con cui giocò dopo la parentesi all’Inter. Sostituirà Laurent Blanc esonerato la scorsa settimana dopo un inizio di campionato disastroso. Per il tecnico italiano un contratto di un anno con opzione per il secondo. Da oggi prenderà in mano le operazioni dopo la gara casalinga di ieri dove il Lione, in panchina Jean-Francois Vulliez uno degli assistenti di Blanc, non è andato oltre lo 0-0 contro il Le Havre. Il Lione conta la miseria di 2 punti in 5 partite, a Grosso il compito di rinvigorire l’ambiente.

Glauco Dusso