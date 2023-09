La FIGC apre un tavolo consultivo contro la crisi del calcio italiano

Tempo di lettura 1 minuto

A caccia di soluzioni per far tornare lo sport nazionale ai fasti del passato, coinvolgendo alcuni tra i massimi esperti per portare a soluzioni ottimali e costruttive, nonché possibilmente durature

Il Presidente Gabriele Gravina ha aperto un tavolo al quale ha invitato, tra gli altri, Beppe Marotta AD dell’Inter, Cristiano Giuntoli Football Director della Juventus, Frederic Massara ex DS del Milan, Pierpaolo Marino ex DT dell’Udinese, Giovanni Sartori, Responsabile Area Tecnica del Bologna. Tali esperti dovranno mettere a disposizione la loro grande esperienza nel mondo del calcio, affinché vi siano nuove idee con conseguente potenziale sviluppo delle stesse, per uscire da una crisi che il calcio italiano sta attraversando ormai da diversi anni. L’intento sembrerebbe essere quello di iniziare dai vivai, ai quali va senz’altro prestata maggiore attenzione. Questa prima convocazione non esclude che, prossimamente, possano essere coinvolti altri personaggi di spicco del calcio italiano. La volontà di cambiare c’è e questo è sicuramente importante. Come per ogni cosa ci vorrà del tempo, ma la speranza è quella di raccogliere dei buoni frutti e tornare a produrre grandi calciatori, come in un passato nemmeno poi tanto remoto.

Fonti foto: figc.it

Luigi A. Cerbara