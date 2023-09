Inter, vinti tutti i derby nel 2023: Milano è nerazzurra nell’anno solare

Tempo di lettura 1 minuto

Con lo straripante 5-1 di sabato la squadra di Inzaghi mette a segno un record inedito, ovvero trionfare in tutte le 5 stracittadine giocate nei 365 giorni

Una striscia impressionante, mai vista nella Milano calcistica. L’Inter di Simone Inzaghi scrive il suo nome nella storia del calcio e della città. I nerazzurri vincono cinque derby su cinque nel 2023, ovvero tutti quelli a disposizione. L’ultima affermazione di sabato segna il dominio interista con un 5-1 senza appello per Pioli e il suo Milan. Tutto era iniziato a gennaio con la sfida che è valsa all’Inter la Supercoppa italiana, per poi passare al derby di ritorno in campionato. Successivamente le due gare di semifinale nella scorsa Champions League. La sequenza, a cavallo tra le due stagioni passata e attuale, fa impressione per i numeri a confronto. Quello dei gol, ad esempio, vede la schiacciante supremazia interista che surclassa i cugini per 12-1. Sabato l’atto conclusivo, una manita storica che dà al Milan un’unica consolazione: per il 2023 le sfide con i cugini sono finite.

Glauco Dusso