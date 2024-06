76 anni di attesa sono finiti, la Carrarese è in serie B

Tempo di lettura 1 minuto

Si conclude la maratona dei playoff di serie C con la vittoria dei toscani sul Vicenza nel match di ritorno della finale

La lunga attesa è finita. Ci sono voluti gli estenuanti playoff di C ma alla fine un popolo può esultare. La Carrarese torna in serie B dopo 76 anni, un risultato incredibile per la squadra toscana che ieri ha coronato il proprio percorso. I ragazzi di Calabro hanno avuto la meglio in finale sul Vicenza. La gara d’andata si era conclusa sullo 0-0. Nel match di ritorno l’equilibrio è stato spezzato dopo pochi minuti dal gol di Finotto che ha resistito fino alla fine per l’1-0 conclusivo. Al triplice fischio si è dato inizio alla festa promozione che ha infiammato lo stadio dei Marmi. Un duro colpo da accettare per il Vicenza. La Carrarese quindi si unisce a Mantova, Cesena e Juve Stabia e sarà impegnata nel campionato 24/25 di serie B.

Glauco Dusso