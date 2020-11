Sergio Gori: “Fiducioso sulla Nazionale “

L’ex attaccante prima di dare un giudizio sul gruppo azzurro attende la conclusione del girone di Nations League

Sergio, detto Bobo, Gori fa parte del novero dei calciatori in grado di conquistare il tricolore con tre squadre diverse. Lui ci è risucito con l’Inter, ’65 e ’66, con il Cagliari ’70 e con la Juventus ’77. Nel 1965 vince in nerazzurro la Coppa dei Campioni.

Gori con la divisa del Cagliari scudettata

Fin qui è soddisfatto del percorso azzurro targato Roberto Mancini?

Dal gioco, dalla coesione, dalla voglia di raggiungere i risultati anche se ad onor del vero, causa covid, non ci siamo ancora confrontati con le Nazionali più forti in un torneo ufficiale. Aspettiamo di vedere come si svilupperà questa parte finale di gare del girone della Natons League. Abbiamo tutto per fare bene.

In campionato prevede qualche sorpresa in vetta? Lei che ha vinto lo scudetto sia con le grandi del nord che con il Cagliari magari ha notato qualche particolare che potrà fare la differenza?

La Juve fino a due anni fa ha dominato sia come atteggiamento che come risultati. Ora mi viene da pensare: “Ben tornata sulla terra vecchia signora“. I bianconeri hanno delle problematiche dello stesso livello delle altre. Molti giocatori non sono abituati a vincere e l’allenatore è esordiente. Nell’Inter c’è mancanza di equilibrio: è inarestabile in attacco ma il gioco è monocorde. Da Antonio Conte francamente mi aspettavo di più.

Sulle altre pretendenti al titolo non si sbilancia?

E’ un anno in cui può succedere di tutto, altre 4 o 5 squadre possono dire la loro nella lotta al titolo.

Del ‘suo’ Cagliari cosa ci dice?

E’ partito bene, pensavo invece che mister Di Francesco riscontrasse più problemi per via della sua filosofia di gioco ‘zemaniana’, non facile da trasmettere in quanto va assimilata per diverso tempo. La squadra è propositiva e gioca un bel calcio.

I gol più belli della sua carriera?

La rete del due a zero finale a Torino contro la Juve nel maggio ’65 con la maglia dell’Inter e il gol con il Cagliari che ci fece chiudere il discorso scudetto, betttemmo il Bari 2-0 e io segnai il raddoppio a pochi minuti dal fischio finale.

Stefano Rizzo