Corsa a tre a rilento

Napoli, Milan e Inter non scattano e la volata verso lo scudetto è molto avvincente

Tre squadre divise da due punti, con Napoli e Milan in testa, prossime avversarie domenica sera, e l’Inter a – 2 ma con una partita in meno.

Il Napoli ha riagganciato la vetta dopo un periodo di flessione, il successo colto proprio all’ultimo a Roma contro la Lazio è un bel viatico in vista della sfida al Milan. Il ritorno in campo di Osimhen ha giovato sicuramente alla truppa guidata da Spalletti. Insigne prossimo alla partenza verso il Canada sta onorando la maglia azzurra.

Il Milan ha sprecato diverse occasioni, i pareggi ottenuti contro la Salernitana e l’Udinese pesano sulla classifica. Leao è l’uomo più in forma ma la costanza che non riesce più ad ottenere Ibrahimovic si fa sentire.

L’altra squadra milanese, l’Inter, non va in rete da 4 giornate, coppe comprese, segno di un momento difficile per i nerazzurri. Una volta raggiunta la cima c’era l’impressione che i campioni d’Italia in carica potessero fare il vuoto, così non è stato. Ora bisognerà capire se i sostututi dei big partiti la scorsa estate facciano la differenza anche nella volata finale.

Tutti e tre i tecnici, Spalletti, Pioli e Simone Inzaghi non hanno mai vinto lo scudetto da mister, pertanto dovranno cavarsela nella gestione di alcuni momenti fondamentali per il titolo.

Paradossalmente anche la Juventus poteva rientrare, lo potrebbe ancora fare ma sembra quasi impossibile, in quanto il ritmo di chi sta avanti non è elevato. Una Juve che ha avuto diverse difficoltà poteva ancora inserirsi bene, bastava solo la vittoria nel derby e i bianconeri si sarebbero portati a – 5 dal primo posto.

Ne vedremo delle belle a partire da domenica con Napoli-Milan.

Fonte foto: EuroSport.it

Stefano Rizzo