Social&Calcio speciale 600 intervistati, un traguardo raggiunto con un ospite d’eccezione, la mitica Iva Zanicchi

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Quanto avvenuto oggi è per noi qualcosa di memorabile, un record incredibile, raggiunto con personaggi legati al mondo del calcio e dello spettacolo, dagli anni ’50 ad oggi e conseguito con un’interprete unica ed inimitabile, la grande Aquila di Ligonchio, una delle più grandi voci, di sempre, del panorama musicale italiano, l’unica donna ad aver vinto ben tre edizioni del Festival di Sanremo, ricevendo inoltre, nell’edizione del 2025, il premio alla carriera, una cantante, già solo per questo, inarrivabile! Il tema della settimana ha posto il quesito se la personalità conti più della competenza, mentre nell’ultima sezione abbiamo parlato di un grandissimo problema che sta affrontando il calcio italiano, la carenza di bomber!

La personalità conta più della competenza? Un tema complesso che ha impegnato nel cercare di comprendere cosa accade quando solo una di queste due prerogative è presente e di quale effetto esse abbiano su ognuno di noi. Abbiamo anche tentato di comprendere cosa attrae maggiormente tra le due, quale tra esse faccia innamorare magari un tifoso di un calciatore, piuttosto che di un altro e di cosa comporti l’avere un collega “saputello” o uno incompetente e molto altro, ma vieni a vedere il video: https://www.youtube.com/watch?v=jaUS04hKMsg

La sezione dedicata all’ospite ha visto la partecipazione di una grandissima ed immarcescibile protagonista della musica leggera italiana, Iva Zanicchi, una delle più grandi voci di sempre nel panorama canoro italiano. Ci ha deliziato con il suo carattere esuberante, schietto, diretto e con il racconto di alcuni aneddoti che ci hanno divertito moltissimo. Felici anche di aver ricevuto da lei stessa i complimenti per il nostro record dei 600 intervistati e noi, a nostra volta, gioiosi che a tagliare questo memorabile traguardo ci abbia accompagnato una grande donna ed immensa artista come lei! Il cammino è iniziato nel 2013 e ci ha portato ad incrociare 600 volti noti tramite i quali siamo anche cresciuti professionalmente, abbiamo imparato che dietro ogni star c’è sempre un essere umano con le sue fragilità e, davvero molto spesso, sono state, non solo delle interviste, ma anche e soprattutto delle bellissime chiacchierate, grazie alle quali abbiamo potuto portare a conoscenza dei nostri lettori i retroscena e i segreti di cosi tanti grandi protagonisti. Vieni a vedere Iva Zanicchi e ad ascoltare quanto ci ha raccontato: https://www.youtube.com/watch?v=YnqwDugs6io

Nella terza ed ultima parte di questa puntata settimanale, abbiamo analizzato, da diverse prospettive, una situazione molto particolare, una vera e propria crisi che sta attraversando il calcio italiano e cioè la carenza di un bomber di razza, di un finalizzatore che manca all’intera serie A e, cosa ancor più pesante e grave, alla nostra nazionale! Abbiamo provato a comprendere da dove nasce questo problema e se ci sarà mai la possibilità di trovare una soluzione. E’ intervenuto, a supportarci, Sandro Caramazza, uno dei nostri preparatissimi redattori. Analisi e commenti puoi vederli ed ascoltarli seguendo il link: https://www.youtube.com/watch?v=2EaTppq2uQY

Fonte foto: passionedelcalcio.it

Luigi A. Cerbara