Messi: re dei bomber

Lewandowski vince la scarpa d’oro e i 41 gol in Bundesliga sono da record

La stella argentina del Barça Leo Messi stabilisce un altro record importante: diventa il primo giocatore a conquistare per 8 volte il titolo di capocannoniere tra i 5 top campionati europei. In Italia il record è di 5 successi ottenuti dallo svedese Gunnar Nordahl, in Inghilterra il plurivincitore è stato l’inglese Jimmy Greaves con 6 affermazioni, in Germania il tedesco Gerd Muller, che deteneva il record, si era fermato a 7 successi, infine in Francia gli argentini Carlos Bianchi e Delio Onnis e il francese Jean-Pierre Papin guidano la classifica con 5 trionfi.

Pertanto altro record per Messi che già è il miglior marcatore della storia della Nazionale argentina, del Barça e della Liga. Leo è primo anche nella classifica generale della scarpa d’oro, miglior bomber d’Europa, con 6 successi. A proposito di scarpa d’oro, l’edizione 2021 va al bomber del Bayern Monaco Robert Lewandowski grazie alle 41 reti che gli permettono di battere il precedente record di gol in una sola stagione in Bundesliga detenuto da Gerd Muller, 40 gol. Sesto trionfo per Lewandowski nella classifica dei marcatori della Bundesliga.

In Italia Cristiano Ronaldo della Juve si toglie la soddisfazione di chiudere davanti a tutti, già aveva vinto la classifica dei cannonieri una volta in Premier e 3 volte in Liga. In Inghilterra terza affermazione per Harry Kane del Tottenham e terzo successo anche per il giovane Kylian Mbappè del PSG in Francia.

Fonte foto: ChiamarsiBomber.com

Stefano Rizzo