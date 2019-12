Inter Club Roma 11 stelle, Massimo Pingiori: “I nerazzurri vinceranno un trofeo in questa stagione”

Ai microfoni di passione del calcio è interventuto il braccio destro del Presidente dell’Inter Club Roma 11 stelle Antonio De Vincenzi

Quando ha iniziato a far parte di questo club?

Nel 1998 per 7 anni di fila. Poi per problemi di salute e per vari impegni mi sono allontanato. Da due anni sono orgoglioso di rifarne parte.

Quando nasce l’amore verso i colori nerazzurri?

Da quando avevo 5 anni, i bambini in genere cambiano anche squadra io invece no, sono rimasto fedele all’Inter. Mio padre tifoso della Lazio mi portò a vedere allo stadio la sua squadra del cuore contro l’Inter. Io rimasi innamorato dei nerazzurri. Il portiere dello stabile in cui abitavo in zona Porta Metronia era il padre di Vito D’Amato ex attaccante della Lazio proprio in quegli anni sessanta. Andavamo allo stadio anche per assistere alle sue partite. Ho ancora le cicatrici di un giro in bicicletta con lui.

I ricordi più belli nel club?

La prima volta che ho incontrato Antonio in un ritiro dell’Inter alla Borghesiana in vista di una sfida di Coppa Uefa. Ricordo ancora che il responsabile di tutti i club dell’Inter in Italia mi fece entrare per poter incontrare i miei beniamini.

Le persone del nostro club sono eccezionali.

E invece i ricordi più belli legati all’Inter?

Tutti gli anni perchè anche se non si raggiungono i traguardi io faccio parte della schiera che dice: sarà per il prossimo anno. Ovviamente il triplete resterà per sempre nel mio cuore.

Che obiettivi può raggiungere quest’anno l’Inter?

Sono convinto che conquisterà almeno un trofeo. Speriamo che alcuni giocatori recuperino presto. Mi piace molto Conte per la professionalità e poi che grinta! Era dai tempi di Mourinho che non avevamo un allenatore del genere. In Europa League il Ludogorest è abbordabile ma il cammino è lungo.

Stefano Rizzo