Ibra il re degli over 30

Zlatan con la doppietta messa a referto ieri contro il Crotone ha superato quota 500 gol

Zlatan Ibrahimovic all’età di 39 anni suonati sta trovando ancora la via della rete con una semplicità disarmante, frutto anche di una mentalità fuori dal comune. Una carriera sensazionale quella dello svedese, undici campionati vinti (2 con l’Ajax, 3 con l’Inter, 1 con il Milan, 1 con il Barça e 4 con il PSG) e ieri con la doppietta rifilata al Crotone ha tagliato e superato i 500 gol realizzati con i club (alle squadre prima citate vanno aggiunte il Malmo, la Juve, il Manchester United e il Galaxy). Nel calcolo complessivo però vanno sommate anche le 62 reti con la maglia della Nazionale svedese (563 reti totali).

Il ‘vecchietto’ Ibra sta trascinando il Milan a suon di gol ma ha un ruolo determinante anche nello spogliatoio, sta trasmettendo la sua grinta a tutto il gruppo da vero e proprio leader.

Gli manca la coppa dalle grandi orecchie, la Champions, ma Ibra non ha assolutamente voglia di alzare bandiera bianca.

Il palmares poteva essere ancora più ricco ma nel suo periodo Cristiano Ronaldo e Messi non hanno lasciato neanche le briciole.

In Italia un altro ‘vecchietto’ sta continuando a macinare gol, 16, ed è in testa alla classifica dei bomber, si tratta di Cristiano Ronaldo che la scorsa settimana ha spento 36 candeline.

Al secondo posto con 14 gol ci sono Ibra, Lukaku e un altro trentenne Immobile, prossimo ai 31.

Facendo una panoramica sui campionati più importanti europei scopriamo come sia ancora significativo il contributo a livello di marcature degli over 30.

In Spagna l’Atletico Madrid di mister Simeone non sta sbagliando un colpo, ha preso il largo sulle inseguitrici e il gran merito va a Luis Suarez, 34 anni, il quale ha realizzato 14 gol preziosissimi. Il Barça cedendo la scorsa estate l’attaccante uruguaiano, 198 centri per Suarez con la maglia blaugrana, proprio ai rivali dell’Atletico ha commesso un errore clamoroso.

Leo Messi, 33 anni e 13 gol con il Barça, e Karim Benzema, 33 anni e 10 reti con il Real Madrid, faranno di tutto per accorciare i punti di svantaggio accumulati dalle loro squadre nei confronti dell’Atletico ma non sarà semplice.

In Germania Robert Lewandowki, 32 anni Bayern Monaco, sta comandando la classifica della scarpa d’oro con 24 gol e nella stesso club anche Thomas Muller, 31 anni, è già arrivato in doppia cifra con 10 gol.

Infine nella Premier League Jaime Vardy, 34 anni e 11 gol con il Leicester, sta mantendo la sua squadra ad alti livelli.

Ibra tra tutti questi trentenni però è il più grande ed è un esempio per tutti.

Fonti foto: Sport.Sky.it; TransferMarkt.it

Stefano Rizzo