Alvaro Vitali è morto: il mitico Pierino del cinema italiano non c’è più!

Diventato celebre negli anni ’70, grazie alla commedia sexy all’italiana. Il suo personaggio comico, dissacrante e allo stesso tempo iconico, ha fatto ridere un’intera generazione. Era stato ricoverato per due settimane, per una broncopolmonite recidiva e si è spento ieri nel tardo pomeriggio, nato il 3 febbraio 1950, aveva 75 anni

Il mondo del cinema e i suoi innumerevoli fan di tutte le età, piangono la scomparsa di un mito del cinema italiano, Alvaro Vitali, il “Pierino” che ha segnato un’epoca della cinematografia italiana, “col fischio o senza?”! Scoperto da Fellini, come lui stesso ci ha raccontato nell’intervista che ci ha voluto “regalare” soltanto pochi mesi fa: leggi qui. Troppi i film in cui ha preso parte per essere elencati, circa 150, ma basti sapere che ha recitato con tutti i più grandi attori italiani negli anni ’70 e ’80, dai quattro moschettieri: Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Nino Manfredi e Ugo Tognazzi; alle due attrici italiane vincitrici di un Oscar: Anna Magnani a Sofia Loren; da Aldo Fabrizi a Marcello Mastroianni, da Monica Vitti ad Ornella Muti, da Johnny Dorelli a Gigi Proietti, da Edwige Fenech a Gloria Guida, da Renzo Montagnani a Lino Banfi e poi ancora Mariangela Melato, Eleonora Giorgi, Mario Carotenuto, Mario Brega, Adriano Celentano, Michele Placido, Renato Pozzetto, Bombolo, Gianfranco D’Angelo, Carlo Verdone. I suoi film facevano parte del ciclo “Commedia sexy all’italiana” e vennero a lungo considerati di serie B per essere poi rivalutati nel tempo. Alvaro Vitali era però triste perché si è sentito abbandonato dal cinema italiano, sfruttato sino a quando il suo personaggio ha “pagato” e poi lasciato al suo destino con pochi soldi a disposizione e una piccola pensione come unico sostentamento: guarda qui. Tale situazione lo aveva fatto cadere in depressione e, come da lui stesso testimoniato in passato, l’aiuto della moglie Stefania Corona, era stato fondamentale per rimettersi in carreggiata e per tornare a lavorare in giro per l’Italia, con teatro e tanto altro.

Alvaro Vitali con l’ex Moglie Stefania Corona

Una presentazione doverosa per un uomo, un attore che ha segnato un’epoca con un personaggio “tagliato” per lui e che ha strappato risate per anni e anni, Pierino si è spento forse nel momento più triste della sua vita. Se ne è andato con una cicatrice in più, perché solo e senza l’amore della sua vita, dato che dopo 27 anni di unione la moglie Stefania Corona lo aveva lasciato qualche settimana fa. La loro storia d’amore si è spezzata, così come si è spezzata la vita di Alvaro, in modo brusco e sorprendente, senza preavvisi, quantomeno per il grande pubblico. Un amore terminato in modo straziante in seguito al tradimento di Stefania la quale poi ha deciso di lasciare il marito. Nonostante il tradimento subìto, Alvaro Vitali voleva recuperare il rapporto con Stefania e non si può dire non le abbia provate tutte, sino addirittura a scrivere una lettera aperta alla moglie, nella quale perdonava il tradimento e chiedeva il suo ritorno, di riprovarci insomma. La Signora Corona però ha risposto negativamente, affermando che negli anni era diventata più un’infermiera che una moglie. Stefania Corona, ospite anche ieri a La Volta Buona su Rai 1, programma condotto da Caterina Balivo, ha rivelato che Alvaro, come era solito fare nei casi in cui veniva ricoverato, ieri stesso (24 giugno) aveva firmato le dimissioni ed era uscito dall’ospedale dove era stato ricoverato per broncopolmonite recidiva, a dispetto di quanto invece consigliato dai medici: guarda qui.

E’ triste che la sua scomparsa sia avvenuta in un momento così delicato ed è altrettanto triste che l’uomo che ha fatto ridere milioni di persone, non se ne sia andato col sorriso, ma con l’amarezza e la desolazione nel cuore. Chiaramente sappiamo bene che questa è la vita e che le storie d’amore possono finire e non c’è un momento idoneo in cui ciò possa o debba avvenire, l’amore arriva o se ne va senza preavviso, così come la morte!

Nell’immediatezza della scomparsa del mitico Pierino, Lino Banfi ha voluto inviargli il suo commiato: guarda qui

Abbiamo avuto, io e il direttore Stefano Rizzo, il piacere di ammirare Alvaro Vitali a teatro, dietro suo gentilissimo invito e già allora, a novembre scorso, lo avevamo visto stanco e provato, ma ci aveva fatto ridere come suo solito, come sempre! Addio caro Alvaro, addio Pierino!

Alvaro Vitali accanto a me e al nostro direttore Stefano Rizzo al termine dello spettacolo teatrale: “Terapia col fischio o senza?”

La redazione si unisce al cordoglio per la perdita di un grande ed indimenticabile attore!

