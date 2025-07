Addio Celeste Pin

Tempo di lettura 1 minuto

Il corpo è stato trovato nella sua abitazione fiorentina. A dare l’allarme un parente che non riusciva più a rintracciarlo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e la polizia

Una tragica notizia ha sconvolto il mondo del calcio italiano: nella sua abitazione fiorentina è morto a 64 anni Celeste Pin ex difensore tra gli anni ’80 e ’90 della Fiorentina e del Verona. L’avventura in maglia viola dura per 9 anni, giocando al fianco, tra gli altri, di Roberto Baggio e di Stefano Pioli, appena tornato sulla panchina gigliata, e nel 1990 disputa la finale di Coppa Uefa poi persa contro la Juve.

Con noi di Passione del calcio è stato gentile e disponibile, potete rileggere l’intervista effettuata a lui clicca qui, ed era intervenuto anche nel nostro programma radiofonico.

‘Complimenti per la competenza e per la professionalità a tutta la redazione di passione del calcio’ questo il suo messaggio del 2018 rivolto a noi in occasione del nostro traguardo delle 300 interviste.

Noi di Passione del calcio ci stringiamo al dolore dei suoi cari.

Fonti foto: StadioNews.it: Wikipedia.org

Stefano Rizzo