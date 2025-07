AS Roma: i tifosi festeggiano i 98 anni di storia del club

Tempo di lettura 1 minuto

Come da tradizione i supporters giallorossi hanno onorato la nascita della squadra capitolina. Presente anche l’ex giocatore della Roma Vincent Candela, che ha celebrato il compleanno della società insieme a migliaia di romanisti arrivati da ogni quartiere della città

Ed è proprio sotto la prima sede storica della AS Roma nel cuore dell’ Urbe in Via degli Uffici del Vicario che questa notte, allo scoccare della mezzanotte, è stato festeggiato il compleanno del club: novantotto anni di storia. Piazza Navona è stata gremita da migliaia di bambini, famiglie e tifosi che si sono riversati in strada per ricordare questo giorno tanto caro, sfilando poi tutti insieme per arrivare sotto la prima sede ufficiale del club. Momenti magici che hanno lasciato i turisti a bocca aperta. Una dimostrazione di affetto colorata, calorosa, rispettosa della città e dei monumenti.





Tifosi giallorossi

Presente anche Vincent Candela per onorare questa data cosi importante per il popolo giallorosso.

Fonti foto: passionedelcalcio.it

Silvana Perrini