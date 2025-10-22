Vlahovic dal 1′ in Real Madrid-Juventus, Juric con Krstovic. Dietrofront Spezia: resta D’Angelo

Tempo di lettura 2 minuti

Altra serata di Champions League con due squadre italiane impegnate. In Serie B, incredibile colpo di scena sulla panchina dei liguri

La Champions League continua oggi con altre due squadre italiane in campo. La Juventus gioca in casa del Real Madrid, mentre l’Atalanta ospita i cechi dello Slavia Praga. In casa bianconera, il momento non è dei migliori. La squadra non vince da sei partite, frutto di cinque pareggi e una sconfitta. Igor Tudor sembra già sul filo. In Champions, la Juve non ha ancora vinto una partita, totalizzando appena due punti tra Borussia Dortmund e Villarreal. Contro le Merengues, Tudor dovrebbe andare col 3-5-2. In avanti, ci saranno Yildiz e Vlahovic.

L’altra squadra italiana impegnata in Champions League è appunto l’Atalanta. La Dea è l’unica squadra tra i 5 top campionati europei, insieme al Bayern Monaco, a non aver mai perso ancora una partita considerando solamente il proprio campionato. L’unico KO per l’Atalanta è arrivato in Champions League contro i campioni d’Europa del PSG. Ivan Juric, per affrontare i cechi dello Slavia Praga, si affiderà a Krstovic in attacco, che contro la Lazio è entrato dalla panchina. Poi sulla trequarti ballottaggio De Ketelaere, Kamaldeen Sulemana, Samardzic. Lookman giocherà.

Clamoroso dietrofront in Serie B: lo Spezia ha deciso di rimanere con Luca D’Angelo in panchina. Dopo la sconfitta di sabato contro il Cesena, il destino dell’allenatore era già praticamente segnato: fuori lui e dentro Guido Pagliuca, ma lunedì, quest’ultimo ha deciso di non accettare l’incarico. D’Angelo si è presentato regolarmente al centro sportivo spezzino per dirigere gli allenamenti. Dunque, al momento l’allenatore resta proprio lui. Da capire se l’esonero verrà solamente rinviato. L’ultima finalista dei playoff per salire in Serie A è, al momento, ultima in classifica con appena 3 punti.

