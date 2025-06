Inghilterra campione d’Europa under 21! Superata la Germania 3-2 ai supplementari

Tempo di lettura 2 minuti

A Bratislava, in una finale ricca di emozioni, gli inglesi bissano il successo di due anni fa e fanno loro la rassegna di categoria, delusione tedesca con due traverse una oltre il 90′ e l’altra al 121′

Doveva essere uno spettacolo e lo è stato. Al Tehelné Pole di Bratislava è andato in scena l’ultimo atto dell’Europeo under 21, di fronte due delle nazionali più ricche di talento, Inghilterra e Germania. Entrambe possono annoverare tra le proprie fila numerosi giocatori titolari nei rispettivi massimi campionati, elemento che dovrebbe far riflettere anche qualcuno in casa nostra. Nonostante la comunque ottima figura degli azzurrini si nota la mancanza di esperienza dei ragazzi italiani in partite di un certo tipo.

La finalissima parte con l’immediato doppio vantaggio inglese grazie al talento del Liverpool Elliot, protagonista assoluto, e Hutchinson. La Germania non si è persa d’animo accorciando prima con Weiper a fine primo tempo e pareggiando con Nebel a inizio ripresa. Lo stesso Nebel colpisce una traversa clamorosa al 93′, pallone che poteva regalare il successo ai tedeschi ed evitare i supplementari. Così non è stato. All’overtime ci pensa Rowe a riportare davanti l’Inghilterra. Ultimo sussulto per i teutonici al minuto 121 quando un altro legno beffa questa volta Rohl. Niente da fare per loro. Il triplice fischio regala il successo all’Inghilterra del c.t. Carsley.

Si tratta del secondo successo consecutivo visto che anche nel 2023 ci fu l’affermazione inglese in finale con la Spagna. Nell’albo d’oro Inghilterra che accorcia a quota 4 proprio sugli spagnoli e l’Italia in cima a 5 vittorie.

Glauco Dusso