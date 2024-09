Troppi infortuni, Varane ufficializza l’addio al calcio

Tempo di lettura meno di un minuto

Il difensore si era infortunato nella sua prima partita al Como, ora è tutto pronto per il ritiro

Raphael Varane sta vivendo mesi non facili da quando in estate aveva firmato per il Como da svincolato. Tanta attesa per il suo debutto che però finisce dopo pochi minuti del match di Coppa Italia contro la Sampdoria. Ennesimo infortunio di una carriera troppo segnata dai continui stop; ora Varane ha deciso per il ritiro definitivo dal calcio giocato. La rescissione del contratto con il Como è cosa fatta ed il giocatore è pronto ad apprendere gli scarpini al chiodo a causa dei troppi problemi. Varane ha vinto tantissimo ed il suo è sicuramente un addio triste per i fan in tutto il mondo.

Fonte foto: diretta it

Alessandro Fornetti