Torino, Cairo apre alla cessione: “Non voglio restare a tutti i costi”

Il patron dei granata ha parlato allo “Sport Industry Talk”, organizzato da RCS al MAXXI di Roma, del futuro del suo club, senza escludere di venderlo nel prossimo futuro

È un rapporto a dir poco turbolento quello che lega i tifosi del Torino alla presidenza della propria squadra del cuore. Urbano Cairo ha rilevato la società granata 19 anni fa, quando si trovava sull’orlo del fallimento, e le ha assicurato ormai da svariati anni una tranquilla permanenza in Serie A. Il salto di qualità però non è mai arrivato, i risultati altalenanti e l’assenza di veri obiettivi stagionali hanno logorato molto i rapporti con la tifoseria e dopo gli ultimi rumors su un possibile interessamento della Red Bull al club della Mole anche Cairo ha voluto fare chiarezza. Il patron del Toro, a margine del suo intervento allo Sport Industry Talk organizzato a Roma da RCS, ha detto apertamente di non voler restare a tutti i costi, ma di essere disposto a vendere il club solo ad un acquirente più ricco e bravo di lui. Dichiarazioni importanti, ma per il momento nessuna ipotesi di cessione sta per concretizzarsi.

Luca Missori

