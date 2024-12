Supercoppa europea 2025 a Udine, ora è ufficiale

Tempo di lettura meno di un minuto

L’Uefa ha comunicato la notizia nell’aria già nei giorni scorsi, un grande traguardo per il nostro Paese e per la città friulana all’avanguardia dal punto di vista dell’impianto di gioco

Una giornata in qualche modo storica, quella di oggi, per l’Italia calcistica. L’Uefa ha infatti ufficializzato che la finale della Supercoppa europea del 2025 si disputerà, dopo Varsavia, al Bluenergy Stadium di Udine. Le vincitrici della Champions League e dell’Europa League di quest’anno, dunque, si sfideranno il prossimo 13 agosto in Friuli. Uno stadio, quello dell’Udinese, che è già stato più volte elogiato per la sua qualità nell’essere all’avanguardia e soprattutto di proprietà, uno dei pochi in Italia.

Glauco Dusso