Spifferi di mercato sul finale di stagione: il futuro incerto di Conte e Inzaghi

L’ultimo chilometro dell’anno è condito da rumors che mettono in dubbio la permanenza dei due tecnici in lotta per scudetto e Champions League, quale sarà la verità lo sapremo solo tra qualche settimana

Una settimana non facile quella che stanno affrontando Napoli e Inter con i loro rispettivi tecnici. I partenopei, salvo clamorose distrazioni, potrebbero diventare campioni d’Italia venerdì sera battendo il Cagliari in casa. I nerazzurri sono in silenzio stampa dopo la clamorosa occasione gettata al vento domenica sera per poter rimettere le mani sul titolo. In compenso ci pensa radio mercato a gettare benzina sul fuoco su situazioni poco tranquille. Entrambi gli allenatori vengono dati come non proprio saldi sulle panchine.

Antonio Conte con i suoi mugugni e le parole criptiche viene sempre più dato verso Torino, sponda bianconera. Le dichiarazioni rilasciate da Oriali, poi, darebbero un ulteriore indizio. Chissà come la penserebbero i tifosi azzurri se tutto ciò accadesse. Lo scudetto basterebbe a lenire la ferita di un eventuale addio, verso la Juventus per giunta? Vedremo se saranno voci fondate.

Dall’altra parte impazzano i rumors che vedono Simone Inzaghi verso l’Arabia Saudita dopo la finale di Champions League, anche qui si tratta solo di voci, peraltro di offerte del Al-Hilal a quanto pare rispedite al mittente. Però già che qualche dubbio si sia insinuato potrebbe essere un segnale. Il mister interista è concentratissimo sul finale di stagione, magari una vittoria in Champions League potrebbe aprirgli scenari mentali inaspettati. Saranno due ultime settimane molto intense. Aspettiamo.

Glauco Dusso