Sorteggi Champions League: la rivoluzione è iniziata

Metà uomo e metà macchina, è così che esordisce la nuova formula della coppa dalle grandi orecchie. Gianluigi Buffon per l’estrazione a mano della squadra testa di serie del girone e Cristiano Ronaldo al pulsante grazie al quale dare l’imput all’algoritmo per procedere alla selezione delle ulteriori 8 squadre e così avanti per tutte e quattro le fasce

Buffon, il portiere italiano che ha giocato più partite in Champions e definito dal Presidente della UEFA, Aleksander Čeferin, come il miglior portiere della storia e Cristiano Ronaldo, tra i più forti calciatori di sempre, sono stati scelti come volti per il sorteggio avuto luogo al Grimaldi Forum di Monte Carlo. La curiosità nei volti dei dirigenti in attesa del responso delle urne, ma anche successivamente durante le interviste, denotava il successo della nuova formula che, ancor prima di iniziare, emoziona anche i protagonisti. Certamente il calendario emerso successivamente mostra senz’altro che ci sarà da divertirsi con incontri, come era preventivabile, davvero per palati fini. La speranza che il calcio, con questa Champions, torni a dare spettacolo è senz’altro forte e concreta! Un’unica classifica con 36 squadre, ognuna delle quali, da metà settembre a fine gennaio giocherà 8 partite di cui 4 in casa e 4 in trasferta. La qualificazione agli ottavi sarà automatica per le prime 8 classificate, mentre le altre otto usciranno da un playoff tra le formazioni classificate dal nono al ventiquattresimo posto. Le ultime dodici della classifica verranno eliminate definitivamente. L’Inter affronterà, tra le altre il Manchester City che a sua volta giocherà anche contro la Juventus. Milan e Atalanta affronteranno entrambe, ad esempio, il Real Madrid. Insomma le italiane, pur non incrociandosi (come da regolamento), si troveranno ad affrontare in qualche caso, lo stesso avversario. Mistero e fascino del nuovo format. Vediamo nello specifico tutte le avversarie delle italiane con, in grassetto le partite casalinghe:

ATALANTA: Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stoccarda; BOLOGNA: Borussia Dortmund, Liverpool, Shakhtar Donetsk, Benfica, Lille, Sporting CP, Monaco, Aston Villa; INTER: Lipsia, Man City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco, Sparta Praga; JUVENTUS: Man City, Lipsia, Benfica, Club Brugge, PSV, Lille, Stoccarda, Aston Villa; MILAN: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Girona, Slovan Bratislava.

