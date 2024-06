Serie A: continua il valzer delle panchine, Palladino alla Fiorentina, Conte al Napoli, Italiano al Bologna

Tempo di lettura 1 minuto

È già un’estate di calciomercato molto movimentata lato allenatori, tanti i cambi in vista o già attuati, Vanoli è vicino al Torino, il Monza aspetta Baroni, Tudor lascia la Lazio

Se per quanto riguarda i calciatori la situazione è ancora statica, dal punto di vista delle panchine queste prime settimane di calciomercato in Serie A sono state movimentate come poche altre volte negli ultimi anni. Tanti i cambi, diverse le squadre che vogliono ripartire da zero e dare il via ad un nuovo ciclo, mentre il Milan non ha ancora ufficializzato il nuovo tecnico (Paulo Fonseca resta in pole position), la Fiorentina ha salutato Vincenzo Italiano, che andrà al Bologna a sostituire Thiago Motta, ormai promesso sposo, anche se non ufficiale, della Juventus. Ai saluti anche Igor Tudor, che non inizierà la prossima stagione da allenatore della Lazio. Antonio Conte invece sarà il nuovo allenatore del Napoli, che vuole ritornare al vertice del campionato dopo una stagione pessima conclusa al decimo posto. A succedere ad Italiano sulla panchina della Viola sarà Raffaele Palladino, con Baroni che lo andrà a rimpiazzare a Monza dopo aver lasciato il Verona. In procinto di cambiare anche il Torino, che vuole pagare la clausola rescissoria del neopromosso tecnico del Venezia Paolo Vanoli. I lagunari a loro volta pensano a Di Francesco o a D’Angelo per affrontare la stagione di Serie A, mentre l’Hellas ha Zanetti nel mirino per ripartire. Per il post Ranieri infine, il Cagliari valuta Paulo Sousa, è lui il nome più caldo al momento.

Luca Missori

(Fonte immagine: Corriere.it)