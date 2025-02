Sergio Conceicao sulla graticola

Tempo di lettura 1 minuto

E’ già tempo di esami per il tecnico portoghese e il credito accumulato con la vittoria della Supercoppa sembra essersi dissolto nel giro di un mese

Le prestazioni della squadra non sono cambiate rispetto al passato, come invece ci si sarebbe potuti aspettare dopo il suo arrivo. Il sergente di ferro non è riuscito nel miracolo ed il Milan continua con i suoi alti e bassi. Una situazione che potrebbe portare anche a grandi delusioni, sia nell’immediato con l’eventuale mancato superamento dei playoff di Champions e sia per la deficitaria classifica di Serie A in cui il club rossonero potrebbe non arrivare lì dove tutto l’ambiente si aspetta che giunga, cioè alla qualificazione alla prossima Champions League. Le esternazioni, le sfuriate del tecnico non piacciono all’ambiente e il rapporto con Ibrahimovic non sembra idilliaco, tutti fattori che non gli consentono di avere sonni tranquilli. Il rischio, dopo l’exploit iniziale è che si arrivi alla separazione a fine stagione, proprio come recitava il titolo di un vecchio film: “Pensavo fosse amore… invece era un calesse”

Fonte foto: it.football-italia.net

Luigi A. Cerbara