Scontri ad Amsterdam, ecco cosa è successo

Notte complicata nella capitale olandese con diversi feriti e numerosi arresti per motivi che non riguardano il calcio

Nella serata di ieri, prima e dopo la gara tra Ajax e Maccabi Tel-Aviv di Europa League, ci sono state situazioni poco piacevoli in quel di Amsterdam. Andando con ordine, i tifosi israeliani arrivati in città hanno prima tolto una bandiera palestinese presente su un palazzo per poi aggredire un tassista distruggendogli l’auto. In seguito, dentro lo stadio, i supporter del Maccabi si sono rifiutati di osservare il minuto di silenzio per quanto successo a Valencia facendo cori come: “non ci sono scuole a Gaza perché non ci sono più bambini”. Il tutto è degenerato al termine del match quando, fuori lo stadio, gli israeliani sono stati aggrediti e minacciati con i coltelli oltre ad aver rischiato di essere investiti probabilmente dai colleghi del tassista picchiato.

Circa 62 arresti con diversi feriti in una notte che non ha niente a che fare con lo sport che seguiamo e amiamo.

