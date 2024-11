Rovella, altro debutto positivo: il centrocampo dell’Italia cresce bene

Tempo di lettura 2 minuti

La Nazionale ieri ha visto l’esordio del centrocampista della Lazio, che ha sostituito alla grande Samuele Ricci. Gli azzurri promettono bene

Nicolò Rovella ha fatto il suo debutto con la nazionale italiana nella partita contro il Belgio, che si è conclusa con una vittoria per 0-1. Successo che ha permesso all’Italia di qualificarsi con un turno di anticipo ai quarti di finale di Nations League. Il giovane centrocampista, oggi attualmente alla Lazio, ha dimostrato di avere il talento e la determinazione necessaria per competere a livello internazionale. Lo stesso CT azzurro Luciano Spalletti ha speso dolci parole per commentare la prestazione di Rovella. Insomma, cambiando gli addendi il risultato non cambia: fuori Ricci per infortunio, nessun problema: ecco un altro giovane in rampa di lancio. La nuova giovane e verde Italia gira che è una meraviglia.

Con il suo ottimo debutto, Rovella ha dimostrato di avere il potenziale per diventare un punto chiave della nuova rinascita italiana. Spalletti ha lasciato intendere che il ragazzo avrà altre opportunità di mettersi in mostra e il giovane centrocampista sembra pronto a cogliere ogni occasione. La sua crescita sarà fondamentale per l’Italia, in un punto così nevralgico del campo. Il CT, memore anche delle prestazioni fornite da Frattesi, Tonali e Barella, ha elogiato l’intero centrocampo della Nazionale, definendolo forte sotto ogni punto di vista, sia tecnico che di corsa, con l’ex Milan e l’incursore interista, paragonati a due cavalli da prateria. In aggiunta la nuova posizione di Barella da 10 dietro la punta: ennesima dimostrazione della versatilità e della forza del sardo, ad oggi tra i migliori centrocampisti in circolazione.

Appunto il centrocampo sembra oggi il vero punto forte della Nazionale. Da Tonali a Barella, passando per Frattesi, Rovella, Ricci, Locatelli, il romanista Pisilli (nuovamente convocato), l’Italia ha ritrovato certezze in un reparto sempre più in ascesa e in forte crescita. Il progetto azzurro va avanti e tutto ciò fa ben sperare in vista di impegni molto più importanti e cruciali. Dal 2025, infatti, oltre alla fase finale di Nations League, inizieranno anche le partite valide per le qualificazioni al Mondiale 2026. Evento a dir poco improrogabile per gli azzurri, che hanno mancato le ultime due edizioni.

Sandro Caramazza

Fonte foto: sport detik- detikcom