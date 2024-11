Roma, Ranieri l’uomo giusto per ricompattare l’ambiente

Tempo di lettura 3 minuti

Il tecnico torna per la terza volta a Trigoria con l’obiettivo di risalire una classifica complicata

Claudio Ranieri torna ad allenare e lo fa prendendo la situazione più scottante possibile, ma anche quella che personalmente gli sta più a cuore; la Roma ha bisogno di lui e come già fatto altre due volte in precedenza, accetta ed è pronto a rimettersi in gioco. Il tecnico conosce l’ambiente meglio di chiunque e con la sua esperienza potrà fare solo che bene ad un ambiente che mai come ora è spaccato; la proprietà non si vede, i tifosi sono stanchi ed hanno iniziato a disertare lo stadio ed a fischiare i giocatori in campo. Anche i calciatori hanno le proprie responsabilità, una prima parte di stagione sottotono per tutti, nessuno in grado di prendersi la squadra sulle spalle e tanti risultati negativi. Ranieri arriva al culmine di questa situazione, con Juric che non è stato in grado di portare niente di positivo nè sul campo e nè nell’ambiente; il mister romano invece già dalla sua prima conferenza stampa ha fatto capire che la coesione tra tutti è un elemento fondamentale di una squadra che funziona.

Ranieri avrà un inizio non semplice, domenica il Napoli capolista, poi Tottenham in un Europa League finora disastrosa e infine Atalanta a completare il cerchio delle prime tre partite. Non si può certo pensare che ora la Roma sia una squadra profondamente diversa, i calciatori in campo saranno gli stessi e probabilmente i giallorossi partono sfavoriti in ognuno di questi tre match, ma Ranieri darà certamente le motivazioni giuste per provarci, per tirare fuori quella grinta che ad oggi nessun calciatore ha mostrato. Risalire la classifica è l’obiettivo principale del tecnico, che in pochi mesi passerà dal ruolo di allenatore a quello di dirigente e che vorrà sicuramente lasciare un ultimo gran ricordo di lui dopo una carriera brillante. La rinascita della Roma passerà sicuramente nelle giocate di Paulo Dybala che Ranieri è intenzionato a schierare nonostante le voci di una clausola presente sul contratto; l’argentino dovrà prendersi la squadra sulle spalle e aiutarla con la sua qualità. Inoltre Pellegrini potrà essere responsabilizzato, mentre potremo finalmente vedere Hummels al centro di una difesa da brividi nelle ultime uscite. Ranieri è pronto a ribaltare la Roma, la costanza di risultati sarà importante visto quanta strada si deve fare per risalire la classifica.

