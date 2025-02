Roma: l’UEFA dispone la chiusura parziale della Curva Nord dopo la partita col Francoforte

Tempo di lettura 1 minuto

Per il prossimo match di Europa League col Porto ci sarà una chiusura, non completa della curva, limitata a due settori (il 48 e il 49) in seguito al lancio di fumogeni avvenuto nel match coi tedeschi

Dopo l’infuocata partita con l’Eintracht Francoforte, i tifosi della Roma temevano una sanzione dall’Uefa che proprio oggi è stata comminata. Nell’ultima sfida di Europa League infatti, i supporter tedeschi presenti nel settore ospiti dello Stadio Olimpico hanno lanciato diversi fumogeni in Curva Nord, con una parte degli ultras giallorossi che ha reagito rilanciandoli indietro. La contesa è andata avanti per diversi minuti e non è sfuggita all’occhio dell’Uefa che ha deciso di punire entrambi i club con una multa. L’Eintracht inoltre non potrà vendere biglietti ai tifosi ospiti per la prossima partita di Europa League, mentre nei confronti della Roma, in vista del match col Porto del 20 febbraio, è stata disposta la chiusura parziale della Curva Nord, limitatamente ai settori 48 e 49. Il club giallorosso in ogni caso ha fatto sapere che garantirà la visione della gara ai tifosi che hanno già acquistato i tagliandi in quei settori.

Luca Missori

(Fonte immagine: Romatoday.it)