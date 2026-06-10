Roma, interesse per Alajbegovic, l’Inter spinge per Solet, Juventus vicina a Dibu Martinez

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I giallorossi hanno fatto un sondaggio col Bayer Leverkusen per l’ala bosniaca, i nerazzurri vogliono fortemente il difensore dell’Udinese, mentre i bianconeri hanno trovato l’accordo col portiere dell’Aston Villa

Grazie anche al ricavato derivante dalla qualificazione in Champions League, la Roma vuole rinforzare a dovere la rosa in questo mercato estivo e non è un mistero che Gian Piero Gasperini voglia iniziare questo rafforzamento a partire dall’attacco. Uno dei nomi sul suo taccuino è quello di Kerim Alajbegovic, giovane esterno bosniaco classe 2007. L’accordo tra il giocatore ed il club giallorosso c’è già, con il padre e Miralem Pjanic venuti nella capitale nelle scorse settimane, ora resta da trovare quello col Bayer Leverkusen. Il prezzo fissato è di 30 milioni di euro ed è tenuto alto dalla concorrenza che arriva dalla Premier League, in particolare dal Sunderland in cui opera l’ex dirigente della Roma Florent Ghisolfi.

(Fonte immagine: Romaforever.it)

L’Inter invece punta a rinforzare anzitutto il reparto difensivo. Non solo Palestra, la cui trattativa con l’Atalanta resta complicata, ma anche Oumar Solet. Nei prossimi giorni infatti è previsto un incontro tra i dirigenti nerazzurri e quelli friulani per definire i dettagli dell’affare. Il club milanese è pronto a mettere sul tavolo 25 milioni di euro per il difensore bianconero, uno dei migliori prospetti della Serie A in quel ruolo. Non solo, è probabile che gli emissari dell’Inter faranno un sondaggio anche su Arthur Atta, considerata un’alternativa di alto a livello a centrocampo se dovesse sfumare l’affare Jones.

(Arthur Atta, fonte immagine: Tuttomercatoweb.com)

La Juventus infine vuole rinnovare la rosa partendo dalla porta. Sfumato Alisson, bloccato dal Liverpool, i bianconeri vogliono pescare sempre dalla Premier League per il dopo Di Gregorio. Il nuovo obiettivo è Emiliano Martinez, portiere dell’Aston Villa. La dirigenza dei Villans non lo ritiene incedibile e lo potrebbe lasciar partire per una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro. L’estremo difensore argentino ha 33 anni, ma percepisce comunque uno stipendio importante. Il nodo della trattativa infatti, sembra riguardare proprio l’ingaggio del Dibu e del suo entourage. Maggiori aggiornamenti si avranno nelle prossime settimane.

(Emiliano el “Dibu” Martinez Fonte immagine: Goal.com)

Luca Missori

(Fonte immagine: Tuttomercatoweb.com)