Real Madrid-Milan, la sfida tra le regine della Champions League

Tempo di lettura 4 minuti

Questa sera si affrontano le due squadre con più trofei dalle grandi orecchie nella storia

Questa sera si disputerà Real Madrid-Milan, una sfida tra le due squadre con più Champions League/Coppa Campioni vinte (22 di cui 15 per i Blancos e 7 per il Diavolo) che però non si gioca da diverso tempo. In questo articolo parleremo di come le squadre arrivano al match di stasera con un accenno all’ultima gara tra i due club.

Real Madrid e Milan sono in condizioni completamente diverse se parliamo di classifica mentre hanno delle cose in comune se si guarda il quadro più in generale. I ragazzi di Carlo Ancelotti hanno conquistato 6 punti in 3 partite perdendo solo contro la sorpresa Lille e sono in scia per un posto diretto agli ottavi di finale. Le problematiche riguardano principalmente gli infortuni visto che sono ai box giocatori fondamentali come Carvajal, Courtois, Alaba e Rodrygo e anche il rendimento di Mbappé che, nonostante gli 8 gol segnati, fatica ad incidere nelle partite importanti. Il francese si è trasferito in estate dal Paris Saint-Germain ma sta trovando delle difficoltà che non tutti si sarebbero aspettati. I rossoneri invece necessitano di punti in Champions League dopo la vittoria contro il Brugge che ha mosso la classifica dopo le precedenti sconfitte. Tiene banco ovviamente la situazione Leao che dovrebbe giocare dall’inizio nonostante le recenti panchine che Fonseca gli ha riservato in campionato. L’allenatore del Milan non riesce a far rendere l’ex Lille come vorrebbe ma, così facendo, rischia di perdere definitivamente il rispetto e la fiducia dello stesso. Da capire anche la situazione Tomori che, così come Leao, dovrebbe scendere in campo dopo diverse panchine.

Questa sfida non si gioca da 14 anni, quando Real Madrid e Milan si affrontarono nella fase a gironi della Champions League 2010-11. Tanto è cambiato da allora quando c’erano giocatori del calibro di Nesta, Seedorf, Pirlo, Gattuso, Ronaldinho, Ibrahimovic sponda rossonera e Casillas, Cristiano Ronaldo, Higuain, Ozil, Di Maria nel Madrid e chi ne ha più ne metta. I Blancos stavano riaprendo un ciclo con Mourinho in panchina mentre i rossoneri erano all’ultimo ballo di quella generazione. Infatti al termine della stagione i ragazzi di Massimiliano Allegri vinceranno lo Scudetto prima di affrontare annate delicate e difficili.

Oltre ad essere la partita tra le regine della Champions League visti i trionfi delle due squadre, che però paradossalmente si sono trovate in finale solo nella stagione 1957-58 (dove vinse il Real ai supplementari per 3-2), è anche la partita di tanti ex. Iniziamo dai padroni di casa che in panchina hanno una vera e propria leggenda rossonera. Sì perché Ancelotti, da giocatore e allenatore, ha conquistato 17 trofei di cui 3 Scudetti e ben 4 CL (di cui 2 Coppa Campioni) lasciando un bellissimo ricordo a tutti i tifosi milanisti e instaurando un rapporto di amore genuino che ancora è forte. Il Real ha anche Brahim Diaz che ha passato tre stagioni al Milan vincendo il campionato nel 2022. Passando ai rossoneri, sono ben 4 gli ex della partita: Jimenez, Theo Hernandez, Jovic e Morata. Di questi solo l’attaccante spagnolo ha “lasciato un segno” con il Real nelle sue due esperienze vincendo due Champions League offrendo prestazioni di livello nonostante lo scarso minutaggio.

Appuntamento alle 21 per assistere a Real Madrid-Milan, con la speranza che possa essere una partita divertente e degna della storia dei due club.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina