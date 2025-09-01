Donnarumma al Manchester City, Isak da record al Liverpool! Clamoroso ten Hag: esonerato dal Bayer Leverkusen dopo 2 mesi

Tempo di lettura 2 minuti

Mercato bollente in queste ultime ore, Inter e Milan puntellano la difesa con Akanji e Odogu. Kolo Muani, sedotto e abbandonato dalla Juventus, si accasa al Tottenham

L’ultimo giorno di calciomercato sta monopolizzando le news di oggi. In Premier League grandi manovre con il City che consegna Ederson al Fenerbahce e accoglie finalmente Gigio Donnarumma. Il portiere azzurro raggiunge quindi Guardiola per una cifra vicina ai 40 milioni. Intanto il Liverpool mette a segno il colpo da record. Dal Newcastle per 150 milioni di euro l’attaccante Alexander Isak diventa un giocatore dei reds, è lui ora il colpo più costoso nella storia della Premier League, terzo di sempre dietro a Neymar (222) e Mbappè (180) acquistati dal PSG nel 2017. Infine Kolo Muani dopo settimane di trattative con la Juventus va al Tottenham in prestito con diritto di riscatto.

Isak acquisto record del Liverpool – Fonte gianlucadimarzio.com

In Germania clamoroso esonero di ten Hag che non sarà più l’allenatore del Bayer Leverkusen. Dopo due mesi di lavoro le prime due giornate di Bundesliga non hanno convinto la dirigenza. Un punto in due partite troppo poco per continuare. Nelle prossime ore si saprà il nome del successore.

Dura solo due mesi il regno di ten Hag a Leverkusen – Fonte fantacalcio.it

In Italia dopo la sconfitta patita ieri con l’Udinese l’Inter decide di tornare sul mercato. Il colpo last minute è Manuel Akanji, difensore centrale in uscita dal Manchester City. Lo svizzero arriva in prestito per 2 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 15. Uno zuccherino per i tifosi che avrebbero probabilmente gradito anche un attaccante. Nel frattempo Pavard potrebbe andare a Marsiglia. Infine anche il Milan interviene in difesa. Tramontato probabilmente Joe Gomez i rossoneri si assicurano David Odogu dal Wolfsburg, classe 2006.

Manuel Akanji approda all’Inter con qualche anno di ritardo – Fonte bbc.com

Glauco Dusso