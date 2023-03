Quarti di finale delle Coppe europee: in Champions sarà MILAN-NAPOLI e BENFICA-INTER

In Champions League, con tre squadre qualificate, era facile aspettarsi uno scontro diretto e così è stato. Vediamo tutti gli altri accoppiamenti anche per le altre competizioni

Sarà MILAN-NAPOLI (andata 12 aprile), uno scontro tutto da vivere tra la vincente dell’ultimo scudetto e la quasi matematica vincente del prossimo. Sulla carta lo strapotere azzurro sembra vertere già verso la sua qualificazione, ma il Milan di coppa può sempre sorprendere. L’altro quarto che direttamente ci interessa sarà BENFICA-INTER (andata 11 aprile), i meneghini si scontreranno con i temibili portoghesi che vantano un alto tasso tecnico misto ad una discreta velocità d’azione. Sicuramente un sorteggio non facile, ma la compattezza dei nerazzurri può fare la differenza. Gli altri due accoppiamenti sono: MANCHESTER CITY-BAYERN MONACO e REAL MADRID-CHELSEA. Per quanto concerne l’Europa League i quarti delle italiane saranno: JUVENTUS-SPORTING e FEYENOORD-ROMA (andata 13 aprile). Sicuramente il match della squadra capitolina sembra alla portata, anche se sarà la rivincita della finale della Conference League della scorsa stagione, aspetto da non sottovalutare. Difficile avversario per i bianconeri che trovano di fronte i portoghesi capaci di eliminare negli ottavi una formazione fortissima come quella dell’Arsenal, attuale capolista in Premier League. Infine, in Conference League il quarto di finale sarà LECH POZNAN-FIORENTINA (andata 13 aprile) con davvero ottime possibilità per i viola di approdare in semifinale.

Fonte foto: corriere.it

Luigi A. Cerbara