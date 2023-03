Zlatan Ibrahimović ad Udine torna titolare dal 1′

Sono passati 419 giorni dall’ultima volta ed ora il Benjamin Button rossonero sembra davvero tornare indietro nel tempo

Persino il CT svedese Andersson lo ha richiamato in nazionale perché, dice, la sua personalità, la sua esperienza, sono importanti per la squadra, per lo spogliatoio e possono ancora fare una sostanziosa differenza. “Dettaglio” ben conosciuto in casa Milan che ha nel suo totem l’anello di congiunzione tra lo spogliatoio ed il campo, tra la mente e i piedi dei suoi compagni. Domani a Udine si chiede a Zlatan qualcosa in più, quel qualcosa che lui ha sempre saputo fare in campo, i goal, la differenza anche sul prato verde. L’assenza di Olivier Giroud, per squalifica, gli dà l’occasione di tentare di segnare un goal che gli manca da tanto tempo in serie A.

Fonte foto: eurosport.it

Luigi A. Cerbara