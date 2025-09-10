Qualificazioni Mondiale 2026: Francia e Spagna già dominanti, Inghilterra a punteggio pieno. La Norvegia ne fa 11

Tempo di lettura 4 minuti

Gli impegni di settembre delle varie nazionali per quanto riguarda le partite di qualificazione al Mondiale del 2026 sono terminati ieri. Sono state sei serate intense, con protagonista anche la Nazionale di Rino Gattuso. Ecco un breve resoconto di quanto successo girone per girone nella quinta giornata.

GIRONE A

La Germania ha rialzato la testa battendo l’Irlanda del Nord 3-1 nella seconda partita. I tedeschi sono terzi nel girone, a punteggio pieno c’è la Slovacchia.

Germania

GIRONE B

Gruppo, per ora, dominato dalla Svizzera, che ha rifilato 7 gol in due partite tra Kosovo e Svezia. Segue poi il Kosovo a 3, mentre Svezia e Slovenia sono ferme a 1. La Nazionale di Yakin si conferma una selezione molto competitiva e temibile.

GIRONE C

Massimo equilibrio in questo raggruppamento con tre nazionali racchiuse in un punto. Guidano la Danimarca e Scozia mentre la Grecia è distante 1 punto.

GIRONE D

Nessuna sorpresa: la Francia è già in testa a punteggio pieno dopo due partite. I transalpini battono in casa l’Islanda. A seguire Islanda a 3.

GIRONE E

I campioni d’Europa della Spagna non sbagliano un colpo, dopo averni rifilati 3 alla Bulgaria all’esordio, ne hanno fatti ben 6 alla Turchia in trasferta. Iberici a punteggio pieno, poi Georgia e Turchia a 3. La Nazionale di de la Fuente è una macchina inarrestabile.

Pedri con la maglia della Spagna

GIRONE F

Come Francia e Spagna, anche il Portogallo non ha sbagliato le prime due partite. Sei punti e punteggio pieno per CR7 e compagni. Segue l’Armenia a 3.

GIRONE G

Da questo gruppo, iniziano i raggruppamenti a cinque squadre. Nel girone G comanda l’Olanda, tallonata dalla Polonia (10 punti entrambe). Segue Finlandia a 7. Tanto equilibrio.

GIRONE H

Bosnia e Austria puntano al Mondiale 2026, tant’è che comandano il gruppo con 12 punti ciascuno. Gli austriaci hanno però una partita in meno e ieri hanno vinto lo scontro diretto contro Dzeko e compagni 1-2. Dietro Romania (7).

GIRONE I

Per l’Italia l’incubo playoff (terza volta consecutiva) si avvicina: la Norvegia ieri sera ha vinto 11-1 contro la Moldavia e ora la differenza reti è terrificante: 21 a 5 a nostro sfavore. Haaland e soci vedono il Mondiale e gli azzurri si devono pure guardare le spalle da Israele.

GIRONE J

Gruppo super equilibrato con tre nazionali racchiuse in un punto: Macedonia del Nord 11, Belgio 10 e Galles 10. I belgi hanno una partita in meno e dunque possono presto balzare al primo posto.

GIRONE K

L’Inghilterra fa parte di un girone a 5 come l’Italia, ma di problemi non ne ha. Anzi. Gli inglesi dominano a punteggio pieno con 15 punti dopo cinque partite e con una differenza di più 7 sull’Albania seconda. La Nazionale inglese nell’ultimo turno ha battuto la Serbia 0-5. Serbia terza a 7.

Inghilterra

GIRONE L

Croazia e Repubblica Ceca al comando dell’ultimo girone di qualificazione del Mondiale 2026 con 12 punti, ma Modric e compagni hanno pure una partita in meno (4 contro le 5 già giocate dai cechi).

Sandro Caramazza

Fonte foto: social media soccer, sportal.it, goal, gazzetta.it