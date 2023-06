Problemi per Lecco e Reggina, a rischio l’iscrizione in Serie B

Tempo di lettura meno di un minuto

Le due società non sono certe di partecipare al prossimo campionato di serie cadetta a causa di inadempienze di tipo diverso

Lecco e Reggina vivono giorni di attesa per quello che riguarda le proprie domande di iscrizione al prossimo campionato di Serie B. I lombardi freschi di promozione non hanno lo stadio a norma e questo potrebbe comportare l’esclusione dal campionato con ipotesi Serie C in sovrannumero o addirittura una retrocessione in D per non aver presentato domanda per la Serie C. I calabresi invece non sarebbero in regola con un pagamento legato al piano di ristrutturazione del debito concordato con il Tribunale di Reggio Calabria. Il 30 giugno sarà il giorno della verità per i due club.

Fonte foto: sport.sky.it

Alessandro Fornetti