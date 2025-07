Pisa, occhi su Salvatore Esposito

Tempo di lettura meno di un minuto

I nerazzurri vogliono rafforzare il centrocampo e sono fortemente interessati al classe 2000 dello Spezia

Il Pisa vuole regalare una rosa competitiva ad Alberto Gilardino ed ha messo gli occhi su Salvatore Esposito. Il centrocampista, che ha già giocato in Serie A proprio con lo Spezia, potrebbe trasferirsi in Toscana mentre Pietro Beruatto potrebbe fare il percorso inverso. Al momento l’operazione è impostata in questa maniera ma non siamo ancora vicini alla conclusione. Nei prossimi giorni potrebbe esserci lo scatto definitivo per avere un centrocampista di qualità come Esposito nel massimo campionato italiano.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina