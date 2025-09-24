Paura per Leoni. Stasera Nizza-Roma, domani in campo il Bologna sempre per l’Europa League

Tempo di lettura 1 minuto

Il difensore classe 2006, all’esordio con il Liverpool, si è fatto male ieri sera in Carabao Cup contro il Southampton. In serata i giallorossi debuttano in Europa

Doveva essere la serata perfetta e invece rischia di trasformarsi in un incubo per Giovanni Leoni. Il classe 2006, approdato al Liverpool dal Parma in estate, si è fatto male nella partita di Carabao Cup contro il Southampton. Leoni, fino all’81’ stava incantando Anfield con una prova superlativa, ma poi il patatrac: va in elevazione e poi va giù male col ginocchio. Lacrime e barella per il giovane difensore. Nelle prossime ore farà gli esami. Bisogna incrociare le dita per scongiurare il peggio.

Stasera, la Roma di Gian Piero Gasperini debutta in Europa League giocando a Nizza. I giallorossi, dopo la vittoria nel derby contro la Lazio, vanno a caccia anche del successo in campo internazionale. Per quanto riguarda la formazione, il Gasp dovrebbe affidarsi ad Artem Dovbyk in avanti, mentre sulla trequarti c’è il dubbio tra Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy. Certa la presenza di Soulé. Sulla fascia destra torna Wesley.

Domani tocca al Bologna contro l’Aston Villa a Birmingham. I rossoblu l’anno scorso hanno accumulato esperienza in Champions e in questa edizione di Europa League vorranno essere competitivi.

Sandro Caramazza

