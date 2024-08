Paulo Dybala segue il cuore e resta alla Roma

Tempo di lettura 2 minuti

Decisione poetica della Joya che rinuncia ai denari arabi e rimane in giallorosso. Continueremo quindi a godercelo in Serie A

Sembrava ormai fatto l’affare per portare Paulo in Arabia, infatti il giocatore aveva accettato l’offerta dell’Al-Qadsiah di 75 milioni di Euro per 3 anni, mentre c’era lo stallo tra le due società, con la Roma che chiedeva un maggior ‘indennizzo’ per lasciar andare il calciatore. L’argentino non si è allenato ed è invece andato a salutare i compagni nello spogliatoio, insomma addio praticamente certo. È forse lì che è scattato qualcosa in Paulo, viste le reazioni di affetto dei suoi compagni, da Paredes, a Bove, al nuovo arrivato Soulé e tutti gli altri. Lascia Trigoria e anche lì tanto affetto da parte dei tifosi, con omaggi e cori. Va a casa e con la famiglia e l’agente fa ulteriori riflessioni. Comincia anche a dare peso alle reazioni d’oltreoceano, dall’Argentina arrivano perplessità sulla sua scelta, anche col rischio di perdere la Nazionale. Quindi il ripensamento e la comunicazione direttamente da parte sua tramite un post social nel quale scrive: “Grazie Roma, ci vediamo domenica”.

Va sottolineato comunque che la Roma non aveva ancora accettato l’offerta dell’Al-Qadsiah. Nei 15 milioni di indennizzo richiesti dalla Roma ed in un primo momento accettato dalla società Araba, si è scoperto poi che vi erano compresi ben 12 milioni di commissioni da pagare a procuratori ed intermediari ed a carico dei giallorossi, ovviamente una proposta inaccettabile. Quindi decisione in discesa per la Joya? Forse, ma comunque una palla colta al balzo per restare e quindi ci piace pensare ad una scelta di cuore che ci riappacifica col mondo del pallone. Vince l’appartenenza contro il conto in banca.

…E vissero tutti felici e contenti… anche De Rossi?

Fonte foto: gianlucadimarzio.com

Luigi A. Cerbara