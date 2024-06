Nuova avventura per Gattuso: sarà l’allenatore dell’Hajduk Spalato

Tempo di lettura meno di un minuto

Il tecnico riparte dalla Croazia dopo l’esonero dello scorso febbraio al Marsiglia club in cui potrebbe allenare di De Zerbi

Nuova panchina all’estero per Gattuso; dopo l’ultima esperienza terminata a febbraio al Marsiglia, su questa panchina sorpasso di De Zerbi su Conceicao, il tecnico firma per i croati dell’Hajduk Spalato. Gattuso aveva avuto anche dei contatti con la Saudi Pro League rifiutando la corte dell’Al Taawoun per aspettare una proposta dal calcio europeo. Buona chance per il tecnico in un club non di primo livello internazionale ma certamente importante in Croazia. Gattuso firma fino al 2026 e darà continuità alla sua avventura come allenatore che finora lo ha visto vincere una Coppa Italia con il Napoli.

Fonte foto: foot11.com

Alessandro Fornetti