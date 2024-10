Niente Pallone d’oro a Vinicius Jr.: il Real Madrid diserta la cerimonia

Tempo di lettura 1 minuto

La fuga di notizie nel primo pomeriggio, scoppia l’indignazione nell’entourage dei blancos di Florentino Perez, la delegazione non sarà a Parigi

Il vincitore del Pallone d’oro 2024 deve essere ancora annunciato. A quanto pare una soffiata è giunta alle orecchie del Real Madrid: il premio dovrebbe andare a Rodri, centrocampista del Manchester City. Vinicius Jr. quindi rimarrebbe a bocca asciutta dopo settimane di scontate proclamazioni proprio per il brasiliano del Real. La reazione furiosa della società spagnola non si è fatta attendere. La delegazione capitanata da Florentino Perez e Ancelotti, più tutti i giocatori in lizza per un premio, non sarà alla cerimonia di Parigi. Questo è quanto filtrato dall’ambiente madridista mentre stanno iniziando ad essere comunicate le posizioni dal numero 30 in su. Una scelta che ha del clamoroso vista anche l’importanza del club in questione. Diversi erano i calciatori blancos che aspiravano a un riconoscimento: Lunin, Carvajal, Bellingham, Rudiger, Valverde, Mbappé e appunto Vinicius. Non possiamo certo condividere la decisione presa, i valori che vogliamo sostenere sono sempre quelli della lealtà, del rispetto dell’avversario onorando anche i successi altrui. Troppo spesso c’è qualcuno che lo dimentica.

Glauco Dusso