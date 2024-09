Nicola Zalewski dice sempre e solo NO!

Tempo di lettura 1 minuto

Rifiuta il trasferimento al Galatasaray e il rinnovo con la Roma e la conseguenza è che la società capitolina lo ha messo fuori rosa

Tante voci sull’esterno di difesa giallorosso, si dice che abbia rifiutato il rinnovo del contratto, addirittura con ingaggio triplicato, e chi dice che “invece” una proposta di rinnovo non sia mai arrivata. In estate il calciatore avrebbe già rifiutato la corte del PSV che, oltretutto, proponeva un ingaggio importante. Ora il rifiuto di trasferirsi in Turchia e anche ad un ingaggio di 2 milioni a stagione, con la ferma volontà di rimanere a Roma ed in giallorosso. La conseguenza amara però è quella di non far più parte del progetto e quindi rimanere fuori rosa, un esubero che potrebbe risolversi solo nell’estate prossima, cioè alla scadenza naturale del suo contratto. Il polacco libero di firmare per una nuova squadra già a gennaio prossimo e la Roma costretta a perderlo a zero. Il mercato turco chiuderà stasera.

Fonte foto: giallorossi.net

Luigi A. Cerbara