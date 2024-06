Napoli, per l’estate occhi su Gimenez

Tempo di lettura 1 minuto

L’attaccante del Feyenoord è pronto al salto di qualità e gli azzurri sono tra i club interessati

Il Napoli è alla ricerca di una prima punta per la prossima stagione. Con Conte in panchina il modulo si svilupperà con la presenza di due attaccanti centrali, dunque urgono rinforzi che possano far bene fin da subito. Con la probabile partenza di Osimhen, gli azzurri sono tra i club maggiormente interessati a Santiago Ginemenz, attaccante che quest’anno ha fatto benissimo con il Feyenoord. Il club olandese valuta l’attaccante 40 milioni di euro ed il Napoli potrebbe assicurarselo investendo parte dei soldi che arriverebbero con la cessione di Osimhen. Gimenez darebbe fisicità al reparto offensivo e garantirebbe diverse reti, avendo anche l’esperienza necessaria per guidare l’attacco di una grande squadra come il Napoli.

Fonte foto: calcionapoli24.it

Alessandro Fornetti