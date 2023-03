Morto Gianmarco Calleri, è stato presidente di Lazio e Torino

Si è spento all’età di 81 anni. Ha guidato prima il club biancoceleste dal 1986 al 1992 e poi quello granata dal 1994 al 1997

E’ morto Gianmarco Calleri, ex presidente di Lazio e Torino. Una vita nel mondo del calcio. Prima da calciatore con le maglie di Novara, Monza e Lazio e poi da imprenditore alla guida di importanti società come quella capitolina e il Torino. Ha peraltro acquistato anche il Bellinzona squadra svizzera nel 1998 lasciandolo poi nel 2001. Importante la sua esperienza alla Lazio, che rilevò nel 1986 dal gruppo finanziario di Franco Chimenti. Al club biancoceleste contribuisce e non poco risanando le casse del club, riportandolo in Serie A e acquistando giocatori di caratura mondiale quali i tedeschi Riedle e Doll, Ruben Sosa e soprattutto Paul Gascoigne. Nel 1992 cede il club a Sergio Cragnotti. Dopo l’esperienza capitolina, decide di acquistare il Torino nel 1994 per poi lasciarlo definitivamente nel 1997. Calleri muore oggi all’età di 81 anni.

Sandro Caramazza