Milinkovic Savic, il Leeds fa sul serio e può pagare la clausola

Il portiere serbo del Torino potrebbe lasciare la Serie A, nonostante l’interesse del Napoli nei suoi confronti. Occhio al richiamo della Premier League

Milinkovic Savic può lasciare il Torino in questa finestra estiva di calciomercato. Sul portierone serbo c’è l’interesse del Napoli, che è da tempo sul giocatore, ma nelle ultime ore, il Leeds in Premier League ha accelerato i contatti con il club granata. Su Milinkovic Savic pendono praticamente due clausole: una di poco al di sotto dei 20 milioni di euro valida per l’Italia e un’altra sopra i 20 milioni di euro valida per l’estero. Il Leeds è intenzionato a pagare la clausola per prenderlo dal Torino, ma occhio all’eventuale replica del Napoli. Si tratta di una situazione in divenire.

Sandro Caramazza

Fonte foto: transfermarkt