Milan tra partenze e arrivi: Theo Hernandez saluta, Modric l’idea; nel campionato argentino trionfa il Platense

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo l’avvento di Allegri si lavora per la squadra del futuro, l’esterno francese destinato all’addio mentre il croato potrebbe essere un’opportunità

Tempo di programmare la nuova stagione in casa Milan. Sistemata la questione allenatore adesso tocca alla rosa essere ritoccata. Momento anche di fare cassa e quindi, oltre alla questione Reijnders-City, ecco un altro nome eccellente con le valige pronte. Si tratta di Theo Hernandez in procinto di accasarsi in Arabia Saudita. L’Al-Hilal, impegnato anche sul fronte Simone Inzaghi, ha messo sul piatto 30 milioni per il Milan e 18 all’anno al calciatore. La società avrebbe già dato l’assenso mentre il ragazzo sta riflettendo se accettare il campionato arabo o aspettare qualche sirena europea. Sul fronte acquisti prende corpo un’interessante suggestione. Luka Modric potrebbe essere il colpo ad effetto del mercato milanista. Svincolatosi dal Real Madrid il croato è alla ricerca di una nuova sfida, il Milan l’occasione giusta per un rilancio. L’assenza dalle coppe, però, potrebbe essere un elemento di disturbo per la scelta del centrocampista. Nei prossimi giorni gli sviluppi sulla questione.

Rimanendo sull’estero, infine, facciamo un salto in Argentina. Si torna alla vecchia formula del campionato. Torneo diviso nei due semestri dell’anno con apertura e clausura. Quello di apertura è stato vinto dal Platense che ha battuto 1-0 l’Huracan in finale. Prima storica affermazione per la squadra di Orsi e Gomez.

Glauco Dusso