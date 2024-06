Milan: piace Emerson Royal, si tratta col Tottenham, interesse per Lukaku

Tempo di lettura 1 minuto

I rossoneri in attesa del nuovo allenatore vogliono rinforzare le fasce e l’attacco, i primi obiettivi sono il terzino degli Spurs ed il centravanti belga ora tornato al Chelsea

Il club rossonero si prepara ad accogliere il prossimo tecnico, che salvo sorprese sarà Paulo Fonseca, e tenta di rafforzare la rosa per ridurre il gap con l’Inter. In difesa uno dei nomi più caldi è quello di Emerson Royal, terzino destro del Tottenham. Il brasiliano classe 1999 ha espresso il desiderio di giocare coi rossoneri, ma gli Spurs non vogliono svenderlo e chiedono almeno 20 milioni di euro. Si tratta di giorno in giorno. Nel frattempo, per quanto riguarda il centravanti, si fa largo l’ipotesi Lukaku. Il bomber belga è tornato al Chelsea dopo il prestito di un anno alla Roma ma difficilmente rimarrà a Londra. Su Romelu è forte l’interesse del Napoli, visto il feeling speciale che lo lega ad Antonio Conte sin dai tempi dell’Inter. Il Milan vuole provare a strapparlo ai partenopei, ma la sensazione è che serviranno parecchi soldi, il Chelsea infatti non sembra orientato a cederlo di nuovo in prestito.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)